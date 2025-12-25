25 ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ :ಡಿ.25:ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರದ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಶ್ರಮದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಲದರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ಆಶ್ರಮ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಪಡೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಚೆನ್ನೈನ ಶ್ರೀಧರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ವಿನಾಯಕ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ತಾಂಡೂರಿನ ಶಾಂತು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಬಸೀರಾಬಾದನ ಶೈಲೂಗೌಡ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಶ್ರಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ರಘು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮದ ರಾಜು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಚನ್ನು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರು ಮಹಾ ಪಡಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು
ಚಿಂಚೋಳಿ :ಡಿ.25:ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರಕೂಡ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಂದಾಪುರದ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಶ್ರಮದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಲದರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಣಿಕಂಠ ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ಆಶ್ರಮ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಪಡೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ