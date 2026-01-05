ಚಿಂಚೋಳಿ,ಜ.5-ಇಲ್ಲಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ 24ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ ಬಿ.ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವು ಅತಿ ಹಿಂದಳದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 24ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಗನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಕೂಡ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಲಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮುಗುಳುನಾಗಾವಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಿರೇಮಠದ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮಲಿ, ರವಿ ಸಾಹುಕಾರ ತಂಬಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಾ, ಅಭಿನಂದನ ಕೈಲಾಸ್ ಪಾಟೀಲ, ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸೀಳಿನ್, ಧೂಳಪ್ಪ ಹೊಡೆಬಿರನಳ್ಳಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ ಪಟೇಲ್ ಸಾಸರಗಾವ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
