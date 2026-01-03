ಹಂಸಧ್ವನಿ ಕಲಾನಿಕೇತನದ ೨೪ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಬಲಾ ವಾದನಮತ್ತು ಡಾ.ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಸಂಗೀತ-ಗಾಯನ

ಕಲಬುರಗಿ:ಜ.೩:ಹಂಸಧ್ವನಿ ಕಲಾನಿಕೇತನದ ೨೪ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭವನ ಇನ್ಸ್ಟೀಟ್ಯೂಟ ಆಫ ಇಂಜಿನಿರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ ಎದುರುಗಡೆ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ ೪-೦೧-೨೦೨೬ ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ೧೦.೦೦ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧ ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಹಂಸಧ್ವನಿ ತಬಲಾ ಕಲಾನಿಕೇತನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತಬಲಾ ವಾದನ, ಗಾಯನ, ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಚಳ್ಳಂ ವಾದ್ಯವೃಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷಿö್ಮÃ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಆಗಮಿಸುವರುಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀಜಯರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಧೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅ. ನಾಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ರಮ್ ಸಿಂಧೆ, ಶ್ರೀ ಮುರ್ಗೇಶ ಮಠಪತಿ, ಡಾ|| ಗುರುರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಾ|| ಮಾಥಂಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರೀಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ನವನೀತ ಯರಗಲ್ಮಠ, ರವರು ಆಗಮಿಸುವರು. ರವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ದಯಾನಂದ ಶಾಸ್ತಿçÃ, ಪ್ರೋ: ಗೊವೀಂದ ಪುಜಾರ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಕಾಂತ ಮಾಧವರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶ್ರೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿ.ಎಮ್, ಪಂಡಿತ ಜಡೇಶ ಹೂಗಾರ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಗರ್, ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ರವಿಸ್ವಾಮಿ ಗೋಟೂರ, ಶ್ರೀ ಬಸಯ್ಯ ಗುತ್ತೆದಾರ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಅಸಂಗನಾಳ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುರುವುದು. ಶ್ರೀ ನಂದಕೂಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವರು. ಭಾನುದಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಜಂಗಲದಿನ್ನಿ ಅವರು ಮತ್ತಿತರು ಇರುವರು.
ಸಾಯಂಕಾಲ ೫.೩೦ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಮಾನೆ ರವರ ತಂಡದವರಿAದ ತಬಲಾ ಸೋಲೊ, ಕುಮಾರಿ ಸೌಖ್ಯಶ್ರೀ ಭಾನುದಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ, ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಚಳ್ಳಂ, ನಂತರ, ೬೫ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಬಲಾ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯವೃಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಡಾ. ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಬಲಾ ಸಾಥಿ ಶ್ರೀ ಜಯರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಗರ ರವರು, ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ ಸಾಥಿ ಶ್ರೀ ಬದರಿ ನಾಥ ಮುಡಬಿ ರವರು ಸಾಥಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.