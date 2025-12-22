ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 2280 ಕೆಜಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.22-ನಗರದ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಎಸ್.ಕೆ., ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್‍ಐ ಪುಂಡಲೀಕ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಗುಂಡರಾಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 82 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 2280 ಕೆ.ಜಿ.ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನ ಸೇರಿ 5.82 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಲೂರ ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಕಲಕುಟಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR