ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.16- ತಾಲೂಕಿನ ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.06 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 2021-22ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 69.87 ಲಕ್ಷ, 2022-23ರಲ್ಲಿ 44.33 ಲಕ್ಷ, 2023-24ರಲ್ಲಿ 45.92 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ 46.2 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.06 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಯೋಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗಳಿಗೆ ಶೇ.90 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೇ.10 ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತಿರ್ಣ ಆಧರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇ.40 ಅನುದಾನ ಅನಿರ್ಭಧಿವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಲಾಂಗರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯರಿಕರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
