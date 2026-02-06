2ಎಗೆ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗ್ರಹ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು:ಫೆ.06:- ಪ್ರವರ್ಗ
2ಎ' ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತಬಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗಣನೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪಂಚಮಶಾಲಿಗಳನ್ನು 2ಎ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 (4) ಮತ್ತು 16 (4)ರ ಅನ್ವಯ2ಎ’ ನಲ್ಲಿರುವ 102 ಜಾತಿಗಳು 1997ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಯಕ ಸಮಾಗಳಿಗೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಪಂಚಮಶಾಲಿಗಳು
2ಎ' ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಶಾಲಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ಗ2ಎ’ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು, ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರು ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು
ತಬ್ಬಲಿ'ಗಳೆಂದು ಶೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪಂಶಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 2ಎಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ನೀರಸವಾಗಿದೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾಯಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು, ಅಲೆ ಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಆನೆಗಳಾಗಿರುವ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಯ-ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಒತ್ತಾಸೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯಬಾರದು ಸಭೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮೂಡಿತು. 2ಎ ಪ್ರವರ್ಗ ದಲ್ಲಿರುವ 102 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಿರ್ಣಯಗಳು: ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು’, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2ಎ ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ.27ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಸಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ.ಸಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಗಂಗಾಧರ್, ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ನಾಗೇಶ್, ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ್, ಮಹದೇವ ಗಾಣಿಗ, ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದ ಯೋಗೀಶ್ ಉಪ್ಪಾರ್, ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಕೆಂಪಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಶಿವರಾಜಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೋಹನ ದಾಸ್, ಕೊರಮ ಸಮಾಜದ ಕುಮಾರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.