ಎಚ್-೧ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ೧೯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊಕದ್ದಮೆ

ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ಡಿ.೧೩-ಎಚ್-೧ಬಿ ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲಿನ $೧೦೦,೦೦೦ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಆಡಳಿತದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಚ್-೧ಬಿ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು $೧೦೦,೦೦೦ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯುಎಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್, ಅರಿಜೋನಾ, ಕೊಲೊರಾಡೋ, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್, ಡೆಲವೇರ್, ಹವಾಯಿ, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್, ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಚಿಗನ್, ಮಿನ್ನೇಸೋಟ, ನೆವಾಡಾ, ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಒರೆಗಾನ್, ರೋಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ವರ್ಮೊಂಟ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ, ಅವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಎಚ್-೧ಬಿ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರಾಬ್ ಬಂಟಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು “ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ $೧೦೦,೦೦೦ ಶುಲ್ಕವು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಲ್ಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಂಟಾ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ರಾಬ್ ಬಂಟಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭರಹಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.