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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಘದಿಂದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಘದಿಂದ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪವಿತ್ರ ಸೋಮವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಹಿ.ಕೆ. ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ರೈತರ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ಮಯಗಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದತ್ತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಳೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುರಿದು, ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಾದಯಾತ್ರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತರು ಭಜನೆ, ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಠಪತಿ, ಸಂಗಮೇಶ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ ಬೆಳಮಗಿ, ಸಚಿನ್, ರಾಜಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಕ್ತರು, “ಮಳೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುರಿದು, ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಿ, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕು. ಅನ್ನದಾತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕು. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾಂತೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರದೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 18ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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