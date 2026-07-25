ನವದೆಹಲಿ:ಜು೨೫:ರಾಜಧಾನಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮುಖ ಚಹರೆ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ೨,೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ೨೦ ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಳಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೧೫ ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಕಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹ ದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ೨೧, ೨೨ ಮತ್ತು ೨೩ ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ೨,೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ೪ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಅಪರಾಧ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಜ ಸಮಯದ ನಿಗಾ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಹಳೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಥವಾ ’ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರಕ್ಟರ್ಸ್’ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮುಖ ಚಹರೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸುವ ’ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು’ ಮತ್ತು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ”.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ದೀಪಾವಳಿ, ಈದ್, ರಂಜಾನ್ ಹಾಗೂ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವಗಳಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.