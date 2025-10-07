ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 28 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.7-ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ 28 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ 13 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 1, 128 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವು ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ 19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 306 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 54 ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನಿಂದ 1128 ಕೋಟಿ ರು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1795 ಕೋಟಿ ರು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕ 189 ಕೋಟಿ ರು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ನಡುವೆ 1 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 150, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯಿಂದ 200 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 350 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಅವಿಷ್ಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ 2023- 24 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1829. 40 ಕೋಟಿ ರು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ತುರ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ 11. 47 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 32 ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಬುಲನ್ಸ್ ಸವಲತ್ತೂ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ 5 ಅಂಬುಲನ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಬುಲನ್ಸ್ ಸವಲತ್ತು ಜನರ ಸದಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸ ತಾಲೂಕಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 17,. 165 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 238 ಕೋಟಿ ರು, ಎಸ್ಸಿ- ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 576 ಕೋಟಿ ರು, ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 175 ಕೋಟಿ ರು, 96. 16 ಕೋಟಿ ರು ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ, 150 ಕೋಟಿ ರು ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆ ವಸಾಹತು (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಬ್) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ತವು ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪಳದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇಡಲಾಗಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೇಶ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಪಾಲು 36 ಕೋಟಿ ರು ಇದೆ. ಇದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿನ ಆರಗ್ಯ ಸವಲತ್ತಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸರಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
