ಜ.೩೦; ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ `ಗ್ಯಾರಂಟಿ’
ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ- ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪುತ್ತೂರು; ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಜನವರಿ ೩೦ ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಪೂವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಕೆಲವರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಬಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದAತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಮಟ್ಟದ ಓಟವನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಕಂಬಳ ಎಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜಾಗವೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ದುಗ್ಗಳ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನೇಶ್ ಪಿ.ವಿ, ಸುದರ್ಶನ ಕಂಪ, ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವಾ, ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿ.ಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸುದರ್ಶನ ಕಂಪ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.