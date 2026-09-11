Friday, September 11, 2026
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Bangalore_Newsroom
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HEADLINE: புடினுக்கு திருக்குறள் பரிசு
SUBHEADLINE: ரஷிய மொழிபெயர்ப்பில் தமிழ் மூலத்துடன் வெளியான பதிப்பை மோடி வழங்கினார்
ARTICLE: புதுதில்லி: பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டுக்கு முந்தைய நாளில், மாநாட்டையொட்டி நடைபெற்ற சந்திப்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுக்கு பண்டைய தமிழ் செவ்வியல் நூலான திருக்குறளின் ரஷிய மொழிபெயர்ப்பு பதிப்பை பரிசாக வழங்கினார். மத்திய செம்மொழித் தமிழாய்வு நிறுவனம் 2026-ல் வெளியிட்ட அந்தப் பதிப்பில் தமிழ் மூலக் குறள்கள், அவற்றின் ஒலிபெயர்ப்பு, நைரா ம்க்ர்ட்ச்யானின் ரஷிய மொழிபெயர்ப்பு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்தப் பரிசு, ரஷியாவுடனான திருக்குறளின் நீண்டகால, அதிகம் அறியப்படாத தொடர்பு காரணமாக சிறப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றது. இந்தியத் தத்துவம் பல நூற்றாண்டுகளாக ரஷிய எழுத்தாளர்கள் மற்றும் அறிவுஜீவிகளைப் பாதித்துள்ளது. இந்தியத் தத்துவம், இலக்கியம் மீதான ரஷிய ஆர்வம் குறைந்தது 17-ம் நூற்றாண்டிலிருந்து காணப்படுகிறது. ஐரோப்பிய மொழிபெயர்ப்புகள் வழியாக ரஷிய அறிஞர்கள் மற்றும் இலக்கியப் பிரமுகர்களின் கவனத்தை திருக்குறள் பின்னர் ஈர்த்தது.
ரஷியாவின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் லியோ டால்ஸ்டாய், 19-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்ககால மொழிபெயர்ப்பு ஒன்றின் வாயிலாகத் திருக்குறளை அறிந்ததாக நம்பப்படுகிறது. அறம், இரக்கம், வன்முறையின்மை ஆகியவற்றுக்கு அது அளித்த முக்கியத்துவம், அவரது தத்துவ எழுத்துகளைப் பாதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 20-ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் மகாத்மா காந்தியுடன் டால்ஸ்டாய் மேற்கொண்ட கடிதத் தொடர்புடனும் இது இணைக்கப்படுகிறது. டால்ஸ்டாய் காந்திக்கு திருக்குறளைப் பரிந்துரைத்ததாகவும், அதன் போதனைகள் காந்தியின் வன்முறையின்மை சிந்தனையை வடிவமைத்ததாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர். எனினும், இந்தத் தாக்கத்தின் அளவை வரலாற்றாசிரியர்கள் உறுதியாக நிறுவவில்லை. புதினுக்கு ரஷியப் பதிப்பை வழங்கியதன் மூலம், அந்தப் பழைய இலக்கியத் தொடர்பை நவீன இந்தியா–ரஷியா உறவுக்குள் மோடி கொண்டு வந்தார்.
தமிழ் கவிஞரும் தத்துவஞானியுமான திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளில் 133 அதிகாரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட 1,330 குறள்கள் உள்ளன. அதன் தத்துவம் மூன்று பரந்த பிரிவுகளைக் கொண்டது. முதல் 38 அதிகாரங்கள் அறம் எனப்படும் தர்மம், கடமை, இல்லறம், நேர்மையான நடத்தை ஆகியவற்றை விளக்குகின்றன. 39 முதல் 108 வரையிலான அதிகாரங்கள் பொருள் எனப்படும் சமூகம், பொருளாதாரம், அரசியல், ஆட்சிமுறை, நிர்வாகம் ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கின்றன. இறுதி 25 அதிகாரங்கள் இன்பம் எனப்படும் காதல், பாசம், உறவுகள் குறித்து பேசுகின்றன. இந்த மூன்று தூண்கள், தர்மம், அர்த்தம், காமம் என்ற இந்து கருத்துகளுடன் பொதுவாக ஒத்திருக்கின்றன; ஆன்மிக விடுதலையான மோட்சம் மட்டும் இதில் இடம்பெறவில்லை.
கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 500 காலப்பகுதியில் இயற்றப்பட்டதாக நம்பப்படும் திருக்குறள், செவ்வியல் தமிழ் இலக்கியத்தின் செல்வாக்குமிக்க படைப்புகளில் ஒன்றாகும். அறம், ஆட்சி, மனித உறவுகள் குறித்த அதன் சிந்தனைகள், ரஷிய மொழி உள்ளிட்ட பல மொழிபெயர்ப்புகள் மூலம் தமிழ்நாட்டைக் கடந்தும் பரவின.
திருக்குறளை பண்பாட்டு தூதரகத்தின் கருவியாகப் பயன்படுத்தும் விரிவான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவே மோடி புதினுக்கு இதை வழங்கினார். அவர் உரைகளில் திருக்குறளை அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டி, அதன் மொழிபெயர்ப்புகளை வெளிநாட்டுத் தலைவர்களுக்கு வழங்கி வருகிறார். 2026 ஆகஸ்டில் தாஷ்கண்ட் பயணத்தின்போது, மத்திய ஆசியாவுக்கு அதன் நடைமுறை, மதச்சார்பற்ற போதனைகளை அறிமுகப்படுத்த, திருக்குறளை உஸ்பெக் மொழியில் மொழிபெயர்க்க அவர் முன்மொழிந்தார்.
2023 மே மாதம் பப்புவா நியூ கினியில் நடைபெற்ற எஃப்ஐபிஐசி உச்சி மாநாட்டின்போது, மோடியும் பிரதமர் ஜேம்ஸ் மராப்பேயும் டோக் பிசின் மொழிபெயர்ப்பை வெளியிட்டனர். 2019-ல் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற “சவாஸ்தீ பிஎம் மோடி” நிகழ்ச்சியில் தாய் மொழிபெயர்ப்பை அவர் வெளியிட்டதுடன், அப்போதைய பிரதமர் ஷின்சோ அபேக்கு ஜப்பானியப் பதிப்புகளையும் வழங்கினார்.
உள்நாட்டிலும் முக்கிய தருணங்களில் மோடி திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டியுள்ளார். 2020 சீன எல்லைத் தேக்கநிலையின்போது லேவில் வீரர்களிடம் உரையாற்றிய அவர், வீரம், கண்ணியம், ஒழுக்கமான நடத்தை, நம்பகத்தன்மை ஆகியவை வலிமையான ராணுவத்தின் நான்கு அடித்தளங்கள் என விளக்கும் குறளை மேற்கோள் காட்டினார். 2019 சுதந்திர தின உரையில், “நீர் இன்றி அமையாது உலகு” என்ற திருவள்ளுவர் குறளைச் சுட்டிக்காட்டி, ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை அறிவித்தார்.

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