ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮತಾ ಸೈನಿಕದಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾತೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 128ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರದವ್ವ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ 195ನೇ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಮತಾ ಸೈನಿಕ ದಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಮಲಮ್ಮ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಧಮ್ಮದೀಪ ಭಂತೇಜಿ, ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್., ನಂದಿನಿ ಸನ್ಬಾಲ, ವಿನೋದಕುಮಾರ ಕಾಂಬಳೆ, ಸಂಜೀವ ಟಿ.ಮಾಲೆ, ಆಶಾ ಹೆಗಡೆ, ದೇವಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶಿವಾನಂದ ಸಾಗರ, ಜೆ.ಶಂಕರ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.