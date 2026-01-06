ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೆಲುವೇಗೌಡ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜು ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜು ಐರನ್, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸವಿತಾ ಎಂ, ಮಂಗಳ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಾಡ್ಯ ಬಸವರಾಜು ಎಚ್ ಬಿ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಮಂಜು ಕಲ್ಲೂರು, ಲಿಂಗರಾಜು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಂಗರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಗೌರಮ್ಮ, ವಕೀಲರಾದ ರವಿಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.