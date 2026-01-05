By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಡಿವೈನ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ ಕಾಲೇಜುಗಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಜಿಎನ್‍ಎಂ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಎನ್‍ಎಂ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಪಿ.ಭರಣಿ, ಅವಿನಾಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಸತೀಶ, ಸಂತೋಷ, ಅಶೋಕ, ರಾಜನಿಕಾಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR