ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಡಿವೈನ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ ಕಾಲೇಜುಗಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಜಿಎನ್ಎಂ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಎನ್ಎಂ ಕೋರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಪಿ.ಭರಣಿ, ಅವಿನಾಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಸತೀಶ, ಸಂತೋಷ, ಅಶೋಕ, ರಾಜನಿಕಾಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದರು.