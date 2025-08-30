ವಿಜಯಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನವ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂವಿ ನಾಯ್ಡು ಮಿತ್ರ ವೃಂದದವರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಗಾಯನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂವಿ ನಾಯ್ಡುರವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತಬಲವಾದಕರಾದ ಅನಿಲ್, ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಅರುಣ್, ಗಾಯಕರುಗಳಾದ ರಾಧಾಮಣಿ, ಕೋಲಾರದ ಸುಧಾ, ಮಾಲೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮಾಂಜನೇಯ, ನರಸಿಂಹಪ್ಪ,ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಚಂದ್ರರಾಜು, ವಿ ಬಸವರಾಜು, ಅಜಿತ್, ನಾಗರಾಜು, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೆಎಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.