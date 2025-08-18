ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಹಾಗು ಬಾಳೆಎಲೆ ಮಾದಯ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ-75 ನೆನಪಿನ ಭವನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭೀಷ್ಮ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಪುರಸ್ಕøತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕವಿತಾ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿವಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ. ಪೋತೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಗುರುಶಂಕರ್, ಡಾ. ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ. ಕಿರಣ್ ಕಾಳಯ್ಯ, ಡಾ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎ.ಆರ್. ಕಾಂತರಾಜ್, ವಿವೇಕ್ ಭರಣಿ, ಜಯಕಾಂತ್ ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಜೇಶ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.