1000 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕುಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು: ಏ.26:- ಮುಂದಿನ 1,000 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂಬಾಕುಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ, ಸಕ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. “ಧೂಮಪಾನ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮೈಸೂರು” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯದೇ, ದೃಶ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಜಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟಪ್ರ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿ.ಎಚ್.ಐ.ಓ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರು, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ತಂಬಾಕು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಶೇಕಡಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಧೂಮಪಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೆÇೀಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಂತೆಯೇ ತಂಬಾಕನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಅವರು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಕಠಿಣ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಧೂಮಪಾನ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೂ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. “ನೀತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಥ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ನಡಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹಸಿರು ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿರಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿ.ಎಚ್.ಐ.ಓ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಅವರು, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಗಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದರು.
ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಫ್.ಟಿ.ಆರ್.ಐ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಕಿರಣ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹದೇವ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಸ್. ಗೋಪಿನಾಥ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಲೈಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ ಸಿ.ಜೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಚ್.ಐ.ಓ ಸಿ.ಒ.ಒ ಗೌತಮ್ ಧಮೇರ್ಲಾ, ಅಂತಧ್ರ್ವನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಹುಲ್ ನಂದನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್., ಐ.ಎಚ್.ಡಿ.ಯು.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್. ಮಧು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ವಿಕಿರಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುತ್ತಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.