ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೆರೆಯಲಿವೆ 10 ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.21: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎನ್ಇಪಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 10 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ್ ಚಟ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಧಾರವಾಡದ ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಧಿಸ್ಥಾನ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಇಪಿ ಯನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಚರ್ಚೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2022 ರ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎನ್ಇಪಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಇಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಆಧಾರಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಂತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.28 ರಿಂದ 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್.ಆರ್. ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಂತರದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ತಿಯಾಗು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎಸ್ ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ. ಗೌರಿಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂಡಿಆರ್ನ ಪೆÇ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಗಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪೆÇ್ರ. ನಯನತಾರಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ಚನ್ನವೀರ ಆರ್.ಎಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಪೆÇ್ರ. ಪ್ರಶಾಂತ, ಡಾ. ಜಗದೀಶ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಜಾ ಬಂದನವಾಜ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
