೫೦೦ ರೂ .ನೋಟು ರದ್ದು ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು

ನವದೆಹಲಿ,ಜ.೩-೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬ ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಐಬಿ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.೫೦೦ ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಐಬಿ, ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ ಹರಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಐಬಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇದು ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು