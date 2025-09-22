ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯಲು ಜಾತಿ ಗಣತಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಸೆ.22:- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡದೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೇಂದ್ರ ವರಿಷ್ಠರು ಈ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುರುಬ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಗೌಡ, ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಕೃತಕ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ವಿಭಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಇವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತಿಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪೆÇೀಲು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ಹೊರ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಆಗಬಾರದು. 140 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ವರದಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ. ಇದನ್ನು ಪೆÇೀಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಇರೋದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಜಾತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಕಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿಗೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಗಣತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ನಡವಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ದೇಶವೇ ನೋಡುವ ಹಬ್ಬ. ದಸರಾ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇರಲ್ಲ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಿರಿಧರ್, ಮಹೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಇದ್ದರು.