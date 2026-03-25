Wednesday, March 25, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ ಹಾವನೂರು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ ಹಾವನೂರು

By
Mysore_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಮಾ.25:- ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ, ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಲ್.ಜಿ ಹಾವನೂರು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.


ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಕುಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಹಾವನೂರರ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಹಾವನೂರುಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾವನೂರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು. ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.


ಬಾಂಬೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಎಲ್‍ಎಲ್ಬಿ ಪದವೀಧರರು. 1953ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರೆಂದು ಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿದ್ದರೆಂದು ಚಿಂತಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಕುಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕ, ನಾಯಕ ಹಿತರಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಚಾಲಕ ಹುಣಸೂರು ಪ್ರಭಾಕರ್, ವಕೀಲರಾದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಎಚ್.ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಸ, ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವ, ಕುಮಾರಬಿಡು ಸುರೇಶ, ಬಂಡಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಹೊಸರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಯಕ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.