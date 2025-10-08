ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ಡಲು ಹೋದ ಯುವಕ : ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ನವದೆಹಲಿ,ಅ.೮-ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ .
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ಹಾವು ಹಠಾತ್ತನೆ ತಿರುಗಿ ಯುವಕನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸಹ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಾವಿನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಯುವಕನ ಮುಖವು ತಕ್ಷಣವೇ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.