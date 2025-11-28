ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್, ನ.28:– ಹಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ ನಗರದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 94ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಬೆಂಕಿಯ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ತೈಪೆÇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್ ನಗರದ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 94 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್ನ ಬಹುಮಹಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಉತ್ತರ ಉಪನಗರವಾದ ತೈ ಪೆÇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಸಮೂಹವಾದ ವಾಂಗ್ ಫುಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕೆಲವು ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಳು ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೆರೆಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.279 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಾಂಕ್ಕಾಂಗ್ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಲೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗೆಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು, ಆದರೂ ಇಡೀ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.