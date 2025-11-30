ಹಳೇಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ನಾಳೆ  ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ನ.30: ತಾಲೂಕಿನ 64-ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಪವಾಡ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಛಟ್ಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ 41 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ದಿನಕ್ಕೊಬ್ಬರಂತೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ದೇವರ ಗುಡ್ಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ತುಗ್ಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಪುಟಾರಾಧನೆ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉರಿದು ಕೆಂಡವಾದ ನಂತರ ಪರಂಪರಗತ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿ ಅನ್ನಸಮರ್ಪಣೆ ನಂತರ, ಕಳಸ-ಕನ್ನಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಶಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ತನಯ ಬಹುಪರಾಕ್ ಎಂದು ಒಡಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಮಡಿಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ರಥಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯು ನಸುಕಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿಕುಂಡವು ಭಕ್ತರ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಹಿತಿ:-
15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಶ.15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಳೇಗಾರರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗರ್ಭಗೃಹ, ಅಂತರಾಳ, ಸಭಾಮಂಟಪ, ಮುಖಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತರಾಳ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಖಮಂಟಪದವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಂಟಪಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ.