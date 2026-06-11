ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು:ಜೂ.11:- ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಗರದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ:
ಸಿಎಸ್ಐ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಶಾಲೆ, ಗಾಡಿಚೌಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾಜನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನೋಟ್ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ:
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಬಲ್ಲವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಕೆಯಾಗದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನಗರದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಹಾಳೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ'' ಎಂದು ನಿತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ: ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೇವಲ ಓದಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು” ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳೂ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಿಂತನೆ’:
ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ರಮೇಶ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, “ಮರುಬಳಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅದ್ಭುತ ಚಿಂತನೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬೇಕು” ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿಇಒಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣ, ರೇವಣ್ಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ನರಸಯ್ಯ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ವಿ. ಷಣ್ಮುಗಂ, ಬಾಲ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಅನೀಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.