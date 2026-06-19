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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಂಧ ದರ್ಬಾರ್: ಬಸವಳಿದ ಜನತೆ

ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಂಧ ದರ್ಬಾರ್: ಬಸವಳಿದ ಜನತೆ

By
Mysore_Newsroom
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ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಹುಣಸೂರು, ಜೂ.19:- ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿದರೂ ಕೂಡ , ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಗಬ್ಬೆದ್ದುನಾರುತ್ತಿದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೀತಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೂರಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದೆ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಹನಗೂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಿವೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ.


ನದಿಗೆ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆದ ಕಸವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದೆ, ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪವಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಸುರಿದು ನದಿಯನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಈ ನದಿ ನೀರು ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಕುಡಿ ನೀರಾಗಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಗದ ಗೌರವ ಧನ
ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ, ನೌಕರರ ಜೀವನನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇ.ಎಂ.ಐ ಕಟ್ಟಲು ತೊಡಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಿ.ಡಿ.ಓ ವಿರುದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಂದಾಯ, ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿ
ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅನಿತಾ ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಗೃಹ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ . 2023 ರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 1.76 ಲಕ್ಷ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುಸುತ್ತಿದೆ.


ಇ -ಸ್ವತಿಗೆ ಲಂಚ ಇ- ಸ್ವತ್ತು ಬಯಸಿ ಬಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಂಚ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ನೆಪವೋಡ್ಡಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ಅಂಗಡಿಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಪಿ-2 ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅನಿತಾ ವಿರುದ್ದ ಹಲವು ದೂರು
ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅನಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಸಂಬಂಧ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅನಿತಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಬಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಸ ಸುರಿದಿರುವ ನದಿಯ ಬಳಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅನಿತಾರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಇ.ಓ ಹೊಂಗಯ್ಯರವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಲಂಚಬಾಕತನವುಳ್ಳ ಇಂಥ ಪಿ.ಡಿ.ಒ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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