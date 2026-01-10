ಸ್ವಿಸ್ ಪಬ್ ದುರಂತ:ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕನ ಬಂಧನ

ನವದೆಹಲಿ,ಜ.10- ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬಾರ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರಜೆ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಮೊರೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪೆÇಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನರಹತ್ಯೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಾನ್ಸ್-ಮೊಂಟಾನಾದ ಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ 116 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಹಲವರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಮೊರೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಲೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸ್ವಿಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮೊರೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಘಟನೆಗೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
“ಇದು ಯೋಚಿಸಲಾಗದ ದುರಂತ.ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜನರು ಶಾಂಪೇನ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಕ್ರ್ಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಬಾರ್ನ ಚಾವಣಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.