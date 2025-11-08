ಸೇನೆ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಪಂಥವಲ್ಲ ರಾಗಾವಿರುದ್ಧ ರಾಜನಾಥ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿ,ನ.8-ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕೇವಲ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ) ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿ ಸೇನೆಗೆ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಳೆದು ತರುವುದು ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .
ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಧರ್ಮವು ಮಿಲಿಟರಿ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪಂಥದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ತರಬಾರದು. ಇದು ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುವುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.