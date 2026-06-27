ಸೆನೆಗಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 5-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಟೊರೊಂಟೊ, ಜೂ.೨೭- ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೆನೆಗಲ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆನೆಗಲ್ ಇರಾಕ್ ತಂಡವನ್ನು ೫-೦ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ಇರಾಕ್ನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕನಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್ ಒಂದೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸೆನೆಗಲೀಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲೀಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.
೨೦೧೪ ರ ನಂತರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ
ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್, ಪೇಪ್ ಗುಯೆ ಮತ್ತು ಲಿಮನ್ ಎನ್ಡಿಯಾಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ೭-೧ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ (ಟೋನಿ ಕ್ರೂಸ್, ಸಾಮಿ ಖೇದಿರಾ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಮುಲ್ಲರ್) ಒಂದೇ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಐದು ಯಶಸ್ವಿ ಡ್ರಿಬಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಎನ್ಡಿಯಾಯೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಬೀಬ್ ಡಯಾರಾ ಅವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ೧೩ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಬಿನ್ ಸುಲಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೊರದಬ್ಬಿದಾಗ ಇರಾಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದವು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಸ್ಮಾಯಿಲಾ ಸರ್ ೫೬ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪೇಪ್ ಗುಯೆ ೫೯ ನೇ ಮತ್ತು ೭೧ ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ೮೨ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಲಿಮನ್ ನ್ಡಿಯಾಯೆ ಅವರ ಐದನೇ ಗೋಲು ಇರಾಕ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿತು. ಸೆನೆಗಲ್ ೫-೦ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು, ಅವರ ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿತು.
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