ಸಿಡಿಗಿನಮೊಳೆ ಕಾರೆಕಲ್ಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾನಕಿ ಬಸಾಯಿ  ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
* ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ
* ಎಸಿ, ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
* ಧೂಳು ತೋರಿಸಿದ ರೈತ ಸಮೂಹ
* ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ನಂತರ ಕ್ರಮ
ಬಳ್ಳಾರಿ:ಡಿ,20- ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಡಗಿನಮೊಳೆ, ಕಾರೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಜಾನಕಿ, ಎ ಒನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್(ಗೋಲ್ಡ್) ಮತ್ತು ಬಸಾಯಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರೀಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ಧೂಳಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಎ.ಒನ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ನಿಂದ ತನ್ನದಲ್ಲದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಖಾರ್ನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲರಿ, ಬೂದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ(ಎಸಿ) ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಬು ಮತ್ತಿತರರು ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಇವರು ಬಂದುದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಐದರರು ಚೀಲ ಆಗುವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಒಂದೆರೆಡು ಚೀಲ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುವ ಧೂಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇಷ್ಟೆರ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಖಾನೆಗಳ ಧೂಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಂದು ದೂರಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮನವಿ ಸಹ ಮಾಡಿದರು
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಸಿ ಅವರು ರೈತರ ಮನವಿಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಇ೮ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಸವರ ಬಳಿಮಾತನಾಡಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಶೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ದೂರು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜನರ ದೂರು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಅದೇ ಗೋಳು ಜನರದ್ದು.
ಯಂತ್ರಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತದೆಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಅವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಕಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ, ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಗೋಳು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ, ದಂಡ ಇಲ್ಲಾ ಕೇಸು ದಾಖಲಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಿದಬಹುದು ಎಂಬಿದು ಜನರ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವರದಿ:
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ:
ಕಾಖಾರ್ನೆಗಳಿಂದ ಧೂಳು ಹೊರ ಬರದಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.