ಸಾಲುಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ: ನಿಜಗುಣರಾಜು

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಏ. 26:- ಕಳೆದ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಟÀ ಸಾಲು ಗಿಡಗಳು ಇಂದು ಮರಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮತ್ತು ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕಾಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ನಿಜಗುಣರಾಜು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಲುಗಿಡಮರಗಳÀ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಿಡನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾಲುಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ್ವಯ ಮರದ ಸುತ್ತ ನೀರು ಹಿಂಗಲು ಸ್ಥಳ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಮರದ ಸುತ್ತ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಯನ್ನು ಕುಂಟಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಅಧಿಕವಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಲುಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪರಿಸರವಾದಿ ಪುಣಜನೂರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕgಕಟ್ಟೆÉಗಳು ಇದ್ದವು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಪಡುವಂತಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಟಿ.ನರಸಿಪುರದಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡದೇ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಿತು. ನಾವು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಶ್ವರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಾಲುಮರದ ಸಿ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಸಾವಿರ ಸಾಲು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೋಟರಿ ವಲಯ-09 ಸಹಾಯಕ ಗೌರ್ನರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್, ವರ್ತಕರಾದ ಆರ್.ಯೋಗರಾಜು, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಇಮ್ರಾನ್, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಚಾ.ಹ.ಶಿವರಾಜು, ಗಾಯಕ ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ, ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಸಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸಿದ್ದು, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನೀಲಕಂಠ, ಚಲುವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು