ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ:ಅ,1- ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಪಟೇಲ್ ನಗರ ಗುರುಕೃಪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಊಳೂರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಪಟೇಲ್ನಗರ, ಗುರುಕೃಪ ಕಾಲೋನಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ (ಆನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ) ಯಿಂದ ಹದ್ದಿನಗುಂಡಿನ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ದೃಡಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಮೋದಿತ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಸ್ತ (ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಸ್ತೆ) ಇರುತ್ತದೆಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿರವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಈ ವರೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನಲಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಈ ವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸಚಿವರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತದಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.