ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ: ಪ್ರಫುಲ್ ಕುಮಾರ್

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಮಂಡ್ಯ.ಆ.20:- ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್ ಬಿಐ) ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ”ವು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಫುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿನಾರವರು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರು ವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಕೂಡ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ರಘುರಾಮನ್ ಚಿಂತಾ ರವರು ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿ ರುವವರು 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಖಾತೆದಾರರು ತಪ್ಪದೇ ಡಿe. ಞಥಿಛಿ ಮಾಡಿಸಿ ಖಾತೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಾಚಕರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಅರುಣಕುಮಾರಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭೀಮ ಯೋಜನೆ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದವಳಾಗಿ ರುವವರಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 436 ಪಾವತಿಸಿ, ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜೀವವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 8 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ, 2ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಗೂ 18ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ
60 ವರ್ಷದ ನಂತರ 1000 ರೂ ದಿಂದ 5000 ರೂ, ಪಿಂಚಿಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಯುವಜನರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ,ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪೆÇಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್,ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ , ನಾಮಿನಿದರರ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎಸ್ ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸುಮನರವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ,ರೈತರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿದಾರರಿಗೆ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಮ್ಯಾಚೇತನ್, ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್,ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಬಿ. ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ.ಎಸ್ ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ತೂರಿ,ಎಫ್ಐ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧೀರೇಂದ್ರ,ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪರಾದ ಕುಶಾಲ್,ಡಾ.ಶುಭಶ್ರೀ ರವರು, ಎಸ್ ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಕಾಸ್,ಹಾಗೂ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ,ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಸರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ನಾಟಕ ಆಯೋಜಿ ಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.