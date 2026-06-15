ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಜೂ.15:‘ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 200ಟನ್ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ವಾಹನಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮೀಪದ 114-ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿರುವ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 27ಟನ್ ಭತ್ತದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದ ಲಾರಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಲಾರಿಯದೇ ತಪ್ಪು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.
₹54.80ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರ 114-ಡಣಾಪುರ ಹಾಗೂ ಆಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದ ಮೊದಲ ಅನುದಾನವಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ತರುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.
ನಂತರ ಎನ್ಎಚ್ಎಐನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಶೀಲ್ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೀರಜ್ ಅವರು, ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂಸದರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಿಪಿಐ ವಿಕಾಸ್ ಲಮಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಗೋವಿಂದರ ಪರಶುರಾಮ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಮನಿ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ, ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.