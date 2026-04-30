Thursday, April 30, 2026
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಂದ ಮೇ.2 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)

ಬಳ್ಳಾರಿ:ಏ,30- ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡುತಿನಿ ಬಳಿ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆಂದು ಕೆಐಡಿಬಿ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಭೂ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂ ಸಂತಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೊಗ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮೇ.2 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಜೆ.ಸತ್ಯಬಾಬು. ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಜಿಂದಾಲ್ ನ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಡೂರು ಶಾಸಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟರೆ ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಸಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೆ.ಎಫ್. ಇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗಾಗಿ 204 ಎಕರೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು  900 ಎಕರೆಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಿಂದಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆಐಡಿಬಿ ಯು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ, ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ  ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿರುವ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು  ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಇಂಜಕ್ಸನ್  ಆರ್ಡರ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಜೂನ್ 7 ರ ವರೆಗೆ 144 ಸೆಕ್ಸನ್ ಸಹ  ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಠಕಲಿಸಲು ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಿದೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.

