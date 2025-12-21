ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿ , 21 -ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಧುಸೂದನ ಕಾರಿಗನೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಸರಳಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ‘ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ , ಗಾಯವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹಾವು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಕಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಉಚಿತವಾದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು .ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪುಮಸಿ,ಸೆಗಣಿ ಹಚ್ಚದೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಸರಿ ಎಂದರು
ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ,ಎಸ್. ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಳಿಗಾರ್ , ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದಸ್ತಗೀರಸಾಬ್ ದಿನ್ನಿ, ಡಾ. ಸಲಿಹಾ ಇದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಣವಿ, ಡಾ. ಹರೀಶ್, ಲೇಖಕರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ರಾವಿಹಾಳ್,ಡಾ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.