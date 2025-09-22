ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್
ಮೈಸೂರು: ಸೆ.22:- ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾನಸ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜಯ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಸರಾ ಚುಟುಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಸರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೆನಪಾದಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮೂಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದರು.
ದಸರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪುಂಜವೇ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವತ್ತು, ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮಾಡಲಿದೆ. ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದಸರಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಬೇಕು. ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕು ಲಾಲಿತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬರೆದವರು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಇದ್ದರು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪಂಜಿನ ಜತೆಗೆ ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಸೇರುವ ಶಕ್ತಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೇ ಸಾಲುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅಂಬುದಿಯನ್ನು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಡಿವಿಜಿ ಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಚುಟುಕುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಈ ಕೃತಿ ಬದುಕಿನ ಸಾರವನ್ನೇ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ.
ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತ್ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದರು.
ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವುದು ಒಂದು ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರವೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕವಿತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಓದದೇ ಹೊಸದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೋಂಟದಾರ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡಿಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ಓಬಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಟುಕು ಸಿರಿ ರತ್ನ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತ ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಅರಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.