ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಒತ್ತಾಯ

ಶಹಾಪುರ: ಫೆ.೧೨:ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ “ಸ್ವಕುಳಿಸಾಳಿ ಸಮಾಜ”ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಘದ ಮನವಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ, ಅವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಂಚಿಸುವುದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳ ಬಳಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಮದುವೆ-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ೨೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬAಧಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ:
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, ೨೦೧೬ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (IPಅ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೫೦೩, ೫೦೬ – ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ವಿಧಿಗಳು.
- IPಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ೩೪೧, ೩೪೨ – ಸಂಚರಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ.
- ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ೧೯೯೩ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವೀಯ ಗೌರವ ಹರಣವಾದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ ಅಣಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ ಸಂಘಟನೆಯಿAದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು,” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬAಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರದೀಪ ಅಣಬಿ, ಭೋಜಪ್ಪ ಮುಂಡಾಸ, ಅಂಬ್ರೇಶ ಶಿರವಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.