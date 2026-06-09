ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿಕಿಶಿಯವರಿಂದ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಭರತರೆಡ್ಡಿ

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜೂ.09: ನಗರದ ಗಡಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನಗರದ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಂದು ನಗರದ 14 ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೋರಿದೆ. ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿಲಿದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರು.
ತುಂಗಭದ್ರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆಂದರು.
ಕಳೆದ ಎರೆಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೊನ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು.ಇದರಿಂದ ಅಂಡ್ ರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಒತು ಹೆಚ್ಚೊನ ಸಮಯ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದು ಸಹಜ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆಂದರು.
ತಾವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದೆಂದರು.