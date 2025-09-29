ಸಧ್ಯದಲ್ಲೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ : ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್

(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಬರುವ ಹತ್ತು-ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಚುವರಾಗಲುದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬಹುದು..
ಎಸ್ಐಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗ್ತಾರೆಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಡಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.