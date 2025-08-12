ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ.

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಸಿರಿಗೇರಿ ಆ.12. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾ. ಸಿರಿಗೇರಿ ಸಮೀಪದ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ.11 ರಂದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಿಂದ, ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ರಾಜಶೇಖರ ಎಂಭುವವರಿಗೆ 5000/-ರೂ. ಸಹಾಯಧನದ ಡಿಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಘಟಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಸುಧೀರ್ ಹಂಗಳೂರ್ ಇವರು ಡಿಡಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾರವರ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು, ಅವಘಡದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ಮದಲೆಟೆಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಸುರೇಶ್, ಮತ್ತು ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹನುಮಪ್ಪ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ, ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.