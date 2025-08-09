ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಐಕ್ಯತಾ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ೯ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಔರಾದ್ : ಅ.೯:ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ೯ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಿಂದ, ವಿಸರ್ಜನೆವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಬ್ದಾರಿ, ಆಯೋಜಕರದ್ದೇ ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ರಘುವೀರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ ಹೇಳಿದರು.
ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಸಂಬAಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ೯ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ೯ ದಿನದಂದು ನಡೆಯಲು ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊAಡ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉಳಿದ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಮುಸ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಐಕ್ಯತಾ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೀರೇಶ ಅಲ್ಮಾಜೆ, ದಯಾನಂದ ಘುಳೆ, ಶಿವಾನಂದ ಮುಕ್ತೆದಾರ, ಅಮರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಸುಧಾಕರ ಕೊಳ್ಳೂರ, ಸುನೀಲ ಮಿತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎ??? ವಸೀಂ ಪಟೇಲ, ರೇಣುಕಾ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಠಾಕೂರ, ಸಚಿನ್ ಕೋಳಿ, ಅನಿಲ ದೇವಕತೆ, ಬಸ್ಸು ಚೌಕಂಪಳ್ಳೆ, ಅನಿಲ ವಡಿಯಾರ, ಬಾಲಾಜಿ ದಾಮಾ, ಸಚಿನ ಫುಲಾರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಐಕ್ಯತಾ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ೯ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮದಿAದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ೯ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಐಕ್ಯತೆ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಹೇಶ ಪಾಟೀಲ
ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಔರಾದ(ಬಾ)
ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ : ಸಿಪಿಐ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳು ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ರಘವೀರಸಿಂಗ ಠಾಕೂರ್
ಸಿಪಿಐ ಔರಾದ (ಬಾ)