ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಹನೂರು.ಡಿ.7:- ಕಾಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಸಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಜರುಗಿತು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗುವ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿತು.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಧನುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆ ಜೋಡಿ ಕಂಡಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಹೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವಾದ್ಯ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೆಂಟರು ಸಂಬಧಿಕರು ಕಂಡಾಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧೂಪ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿಸಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಪರಿಮಳ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರು ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ ದೀಪ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮೆರವಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ತಂದರು.
ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಡರಾತ್ರಿ 12-30 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಪಂಜಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನೆರದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಘೇ ಹಾಕುತ್ತಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ಎಳೆದು ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದರು.
ಕಾಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀದಿಗಳು ಹಸಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಗೊಂಡು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿದಿಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಜರುಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಬಂದಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾದ ನಾಯಗನ್ ಸಿದ್ದರಾಜು, ರಾಚಯ್ಯ. ಕೆ.ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ಜಡೆ ನಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜು, ಮಾದೇಶ್, ರಾಜಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶೇಖರ್, ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಣ್ಣ, ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯುವಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.