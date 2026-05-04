Monday, May 4, 2026
ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Sanjevani_Newsroom
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ, ಮೇ.04. ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಂಚಗಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಲಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಕಮಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಜ್ಙೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡಿ.ಹಿರೇಹಾಳು, ಆನೆಗುಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಅವಾಹಿತ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ನಪುಂಸಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ರತ್ನ ನ್ಯಾಸ ವಿಧಿ, ಬಿಂಬ ನಯನ, ಪರಾವಾಃನ, ಅವಸ್ಥಾ ವಾಹನಾಧಿಗಳು, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪನ, ಕುಂಭೇಶ ನಿದ್ರಾ ಕಲಶ ಸೇಚನ, ಜೀವಾ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಜೀವಾವಾಹನ, ಸ್ಥೂಲವಾಃನ, ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಧಿಗಳು, ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಆಧಿವಾಸಹೋಮ ಬಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ದಾನಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ:  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜರುಗಿದ ದಾನಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಲೇಪಿತ ಕಳಸ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಂಧ್ರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆ. ಗುಂಡಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಶಿಲ್ಪಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಪತ್ತಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಶ್ರೀಕಾಳಿಕಾಂಬ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

