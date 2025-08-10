ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಆ.10 ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆ.16 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಲಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
 ಗೌರವಾನ್ವಿತ  ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ  ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಆದರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ  ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ,  ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು  101 ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿಖರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು,
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಿ
 ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ,
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶೋಷಿತರ ದಮಣಿತರ ಮತ್ತು  ಹಿಂದುಳಿದರ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕ  ಗೌರವಾನ್ವಿತ  ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ  ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.  ತಾವು
ಯಾರದೋ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ  ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.ಎಂದೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

