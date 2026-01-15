ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿಜ.17 ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ   ಬಿಜೆಪಿ  ಬೃಹತ್  ಸಮಾವೇಶ

By
Sanjevani_Newsroom
-
Oplus_19005440


(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.15:  ನಗರದಲ್ಲಿ ಜ.1 ರಂದು ನಡೆದ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ, ಪೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಾಗು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರ ವಿರುದ್ದ  ನಾಡಿದ್ದು ಜ .17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಕ್ಕೆ  ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ  ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ  ಹೋರಾಟದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಿದೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್
ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣದ ದುರುದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಾವುಲು ಪಡೆಗಳಿಂದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನೆಪ‌ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಸಮಾಜವಾದ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮನೆ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಂಧನ‌ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 33 ಜನ ನಮ್ಮ‌ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಹಾಕಿದೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕೇಸು ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್,  ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ,  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ  ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆಂದರು.
ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಇದ್ದೇವೆ.  ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ, ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು, ವೇತನ ಇಲ್ಲದ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಗ್ರೇಟರ್ ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ  ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ ಎನ  58  ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಧಿಕಾರ ಖಚಿತ ಎಂದರು.
ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಬಳಿ ಅಂದಾಜು 30 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ ಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು. 
ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಡೆಸಲಿದೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ನಾಯ್ಡು ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.

