ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿರುದ್ದ ಮಹಿಳಾಮೋರ್ಚಾ ‘ಗುಡುಗು’ ಮಹಿಳಾಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ- ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪುತ್ತೂರು; ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹಿಳಾಗೌರವವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಗೂಂಡಾ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾರೀಶಕ್ತಿ ಮುಂದಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕರ ಮನೆ,ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಪುತ್ತೂರಿನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಂಡರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವೈದ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಸಿ ಬೈಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಬಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ…!
ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡೆ ಸುಲೋಚನಾ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೂ.೬.೮೦ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿರುವುದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು. ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂಹಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಗೆ ಅಮಾನತು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರು ೭೦ರ ದಶಕದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಠಂದೂರು ‘ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ’ ಪಡೆಯಲಿ
ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ‘ಕಡಲಸುನಾಮಿ’ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ತಾಂಟಲು’ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೈಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಶಾಸಕರು ‘ನನ ಆಂಡಲಾ ಸರಿ ಆವಡ್ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆಮಾರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜತೆ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಬುದ್ದಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಖಂಡೆಯರಾದ ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಗೌರಿ, ಲಖಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಯಶೋದಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಯಶೋದಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಗೌರಿ ಬನ್ನೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿರುದ್ದ ಮಹಿಳಾಮೋರ್ಚಾ ‘ಗುಡುಗು’ ಮಹಿಳಾಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ- ಎಚ್ಚರಿಕೆ
