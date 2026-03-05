ಶಾಸಕರ ಸಾಧನೆ ‘ಬಹಿರಂಗ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ -ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸವಾಲು

ಪುತ್ತೂರು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಅವರಿಂದ ಮಾಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಗಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬುವುದು ಬಹಿರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಅವರೂ ಬರಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಿಳಾಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಾನೂನು ಮೀರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಮಾನಾತುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾನತು ಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸಕರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ೧೨ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶೃಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡಿದ್ದು ಮರೆತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹಿಳೆಗಾದ ಅನ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಶಾಸಕರ ಪರ ಸಮಾವೇಶ
ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಗದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ತಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಮುಂದಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜನರ ಲಕ್
ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಲಕ್ ನಿಂದ ಶಾಸಕರಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿರುವುದು ಜನರ ಲಕ್. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ೩ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವಿಷಯವೇ ಸಿಗದೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪುತ್ತೂರು ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌಡ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿ ಮಿನೇಜಸ್, ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಂತಿ ಬಲ್ನಾಡ್, ಮುಖಂಡೆ ಜಯಂತಿ ಪಟ್ಟುಮೂಲೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
