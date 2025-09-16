ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ:ಪೆÇಲೀಸರ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

By
Mysore_Newsroom
-

ನಾಸಿಕ್, ಸೆ. 16: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆÇಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
ನಾಸಿಕ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆ 45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೆÇಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಶೋಧ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ತೃಪ್ತಿ ಸೋನಾವಾನೆ, ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಾಂಬ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೆÇಲೀಸರು ಸೈಬರ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

